Oroscopo di domani 29 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 29 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non date nulla per scontato, in un rapporto a cui tenete molto. Non dormite sugli allori, potreste ritrovarvi poi con un pugno di mosche in mano. Non vi fidate al cento per cento di una persona che non conoscete ancora bene. Accettate il rischio!

Toro. 21/4 – 20/5

Attenti alle scelte eccentriche in cui potreste incappare, per via dell’opposizione lunare a Urano. Seguite il consiglio spassionato di un amico. Se avete bisogno di affetto, potreste comunicarlo al partner in qualche modo, anche senza le parole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dover lavorare fino a tardi non vi entusiasma, tuttavia pensate positivo. Con i vostri colleghi, evitate di essere troppo critici e disfattisti. Se l’umore non è proprio al top, non prendetevela con il primo malcapitato. Sfogatevi facendo sport.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’energia intrigante apportata dalla Luna in Scorpione vi permette di condurre il gioco in base alle vostre regole. Non abusatene, però! Se qualcuno attende da voi una risposta, perché farlo restare sulle spine? Toglietelo dalle braci ardenti.

Leone. 23/7 – 23/8

Se non avete riposato bene per colpa della quadratura dell’Astro notturno, è inutile pretendere un rendimento eccellente, nemmeno da voi... Leoni. C’è un tempo per ogni cosa. Per realizzare alcuni desideri, dovrete forse ancora pazientare un po’.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovendo esporre una relazione o un resoconto di una certa importanza, le parole vi verranno con grande spontaneità, grazie al sestile lunare con Mercurio. Tenete gli occhi ben aperti! Qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, ma non ci riuscirà...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il gradito arrivo di Venere, le vostre scelte saranno sempre più raffinate. L’aspetto esteriore è comunque un buon biglietto da visita. Un po’ di shopping per rinnovare il vostro guardaroba vi renderà impeccabili in ogni circostanza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giornata molto intensa per quelli del vostro segno, ma avete a disposizione molte risorse su cui poter contare. Aiuti inaspettati, ma desiderati. Non trovate scuse, per quanto plausibili. Assumetevi le vostre responsabilità, e sarete a buon punto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cooperare in questo periodo vi riuscirà particolarmente facile, soprattutto se il progetto è vostro e siete voi a tenere testa alla compagnia. Anche se non avete manie di protagonismo, non avete difficoltà a metterci la faccia, se ne vale la pena.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dovete avere ben chiari in mente i vostri obiettivi principali, questo vi consiglia la Luna in sestile con Plutone. E li raggiungerete in breve! Un alterco con i colleghi? Difficile farvi cambiare idea, dato che siete più che sicuri di avere ragione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli impegni e gli appuntamenti forse sono troppi e, complice anche la disarmonia lunare con Saturno, rischiate di doverne saltare qualcuno. Nell’ambito familiare dovete assolutamente trovare il tempo per parlare e per lo scambio personale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dovendo ritinteggiare casa, la bianca Signora in trigono a Nettuno vi consiglia di usare molta fantasia. Colori vivaci nel soggiorno, tenui in camera. Vi sentite particolarmente ispirati, e le vostre idee e intuizioni sono sempre un passo avanti. Che stile!

© Riproduzione riservata