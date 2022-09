Oroscopo Leone di oggi 28 e domani 29 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

In alcune situazioni forse vi siete un po’ complicati la vita da soli. Meglio avere pronto un piano B, in modo da non trovarvi in un vicolo cieco. Reazioni eccessive sono all’ordine... di questo giorno, per via della complicata Luna in Scorpione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

