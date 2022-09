Oroscopo Gemelli di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Dover lavorare fino a tardi non vi entusiasma, tuttavia pensate positivo. Con i vostri colleghi, evitate di essere troppo critici e disfattisti. Se l’umore non è proprio al top, non prendetevela con il primo malcapitato. Sfogatevi facendo sport. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

