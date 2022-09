Oroscopo Leone di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Se non avete riposato bene per colpa della quadratura dell’Astro notturno, è inutile pretendere un rendimento eccellente, nemmeno da voi... Leoni. C’è un tempo per ogni cosa. Per realizzare alcuni desideri, dovrete forse ancora pazientare un po’. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata