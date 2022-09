Oroscopo Scorpione di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Giornata molto intensa per quelli del vostro segno, ma avete a disposizione molte risorse su cui poter contare. Aiuti inaspettati, ma desiderati. Non trovate scuse, per quanto plausibili. Assumetevi le vostre responsabilità, e sarete a buon punto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata