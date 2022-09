Oroscopo Toro di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Attenti alle scelte eccentriche in cui potreste incappare, per via dell’opposizione lunare a Urano. Seguite il consiglio spassionato di un amico. Se avete bisogno di affetto, potreste comunicarlo al partner in qualche modo, anche senza le parole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

