Oroscopo di oggi 30 settembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 30 settembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La fortuna è lungo la vostra strada, grazie al trigono della Luna con papà Giove. Potete permettervi uno strappo alla regola e spendere un po’ di più. Ritrovate un documento importante proprio all’ultimo minuto. La prossima volta, però, siate più ordinati!

Toro. 21/4 – 20/5

Prendete ogni accadimento del mondo con la giusta filosofia, senza farvi assalire da emozioni negative di sorta. Tanto a che servirebbero? Partite dai ricordi per stabilire la rotta futura, e specialmente da ciò che avete appreso con gli errori.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’opposizione lunare vi mette di fronte alla risolutezza del partner, nello scegliere un colore per l’arredamento che a voi proprio non piace. Armatevi di santa pazienza e se non volete sprecare tutte le vostre energie, concedetegli la vittoria.

Cancro. 22/6 – 22/7

La stanchezza potrebbe farsi sentire più del dovuto, ma l’arrivo del fine settimana vi toglierà subito dall’impasse donandovi tempo libero. Non siate troppo critici nei confronti di un lavoro svolto ancora a metà. Aspettate che sia finito!

Leone. 23/7 – 23/8

Se l’entusiasmo ritorna in un baleno, ringraziate la Luna nel saggio Sagittario. Unite l’utile al dilettevole, e i risultati saranno sbalorditivi. Con il partner... condividete sogni e timori senza alcuna paura. L’intimità crescerà piano piano.

Vergine. 24/8 – 22/9

La disarmonia lunare consiglia di non allentare la presa, o potreste ritrovarvi senza nulla in mano. Correggete il tiro, se non avete fatto centro. Anche se per oggi non potete essere i protagonisti della scena, vi potete dar da fare dietro le quinte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se nella coppia c’è stata qualche baruffa, approfittate della complicità fra il Sole e la bianca Signora, per fare pace e ristabilire un dialogo appassionato. Esprimere quello che provate non è mai stato tanto facile. Non nascondetevi, avete bisogno di affetto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’Astro notturno vi lascia per proseguire la sua corsa. Potreste avvertire un affievolimento delle energie, dopo l’intensità dei giorni appena trascorsi. Dato che è la fine del mese, sarebbe meglio redigere un piccolo bilancio delle vostre entrate e uscite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I vostri ideali saranno ancora più elevati, grazie all’arrivo della Luna in consonanza con il Sole e con Venere. Accontentarvi... impossibile! L’ottimismo di papà Giove è un vero balsamo risanatore, anche laddove altri hanno tentato e fallito.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le sorprese per oggi forse non saranno molte, né positive né negative. Meglio così, perché potrete trovare anche un po’ di tempo per rilassarvi. Eliminate ogni traccia di apprensione. Quando siete tranquilli, le cose vi riescono sempre meglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il sestile lunare vi spinge a cercare di migliorare in ogni campo e a non accontentarvi di un risultato mediocre. Volete solo il meglio! Alcune amicizie restano un po’ indietro. D’altronde, se avete già provato in ogni modo, che potete farci?

Pesci. 20/2 – 20/3

Va bene la schiettezza, ma se esagerate, rischiate di offendere qualcuno e di dover poi correre ai ripari. La quadratura della Luna vi consiglia moderazione! A parole tutti sono in grado di fare meglio, ma in pratica poi molti si perdono in un bicchier d’acqua.

