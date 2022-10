Oroscopo di oggi 1 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 01 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 1 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Venere in opposizione a Giove nel segno, mettete da parte dubbi e non state a rimuginare. Chiarite le incomprensioni che potrebbero crearsi con il partner. In ambito amoroso, sarebbe meglio cercare di tenere sotto controllo il nervosismo e il cattivo umore.

Toro. 21/4 – 20/5

Se dopo una giornata di duro lavoro vi sentite stanchi e annoiati, datevi da fare. Telefonate a un amico oppure accettate un invito galante. Stringete amicizia con persone nuove, con cui potrete condividere interessi e hobby interessanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna ostile a Marte vi procura ahimè qualche seccatura. Vi aspetta una giornata un po’ dispersiva. Non siate troppo precipitosi. Avrete alcune cosucce da mettere in chiaro, ma non fatevi prendere la mano e non battibeccate per niente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Provate a stabilire un’atmosfera di maggiore complicità e collaborazione con i colleghi o con i soci. Soprattutto non vedete ombre dove non ci sono! Non riuscirete a controllare il turbinio di emozioni, che avvertite quando incontrate quella persona...

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie a Venere in sestile, possedete una notevole capacità creativa. Valorizzatela a puntino, e ne trarrete un gratificante vantaggio nell’attività. Solo vivendo una maggiore armonia con la persona amata, potrete dimostrare tutto il vostro amore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna odierna dispettosa, sarete indecisi, se accordare o meno l’assenso a un programma familiare che non vi convince del tutto. Nella professione non sarà facile conciliare le altrui esigenze con le vostre. Siate più collaborativi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In famiglia, assumendo un atteggiamento disponibile e conciliante, vi accorgerete di facilitare comprensione e tolleranza reciproche. Venere è opposta a Giove: è necessario un atteggiamento più comprensivo con chi vi sta accanto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se Saturno è vostro nemico, non mollate la presa proprio adesso: vanifichereste tutto l’impegno profuso in progetti considerevoli. Dopo una fase di ansia che ha provocato litigi e distacchi, le cose procederanno su altri binari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con gli aspetti che disegna la Luna nel segno, seguite i programmi già impostati e non lasciatevi distrarre da proposte che si rivelerebbero controproducenti. Potete mettere le vostre idee in pratica, e portare avanti con energia intuizioni di lunga portata.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Plutone che transita nel vostro cielo promette una forte spinta creativa e la possibilità di cogliere le buone chance che vi verranno incontro a iosa. Giove, la legge, è contro: non invischiatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti poco chiari.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in sestile a Saturno di oggi vi suggerisce di attendere l’occasione più opportuna in cui poter dire e fare le cose giuste al momento giusto. Potrete mostrare le vostre qualità e andrete incontro, senza impedimenti, al riconoscimento dei vostri meriti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se vi sentiti un po’ depressi, date la colpa alla Luna quadrata a Nettuno che vi rema contro. Ma non scoraggiatevi, anzi, tirate fuori potenzialità e talenti. La Luna è avversa, ma saprete fare la mossa più appropriata per risolvere affari pregevoli e competitivi

