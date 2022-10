Oroscopo Sagittario di oggi 1 e domani 2 ottobre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con gli aspetti che disegna la Luna nel segno, seguite i programmi già impostati e non lasciatevi distrarre da proposte che si rivelerebbero controproducenti. Potete mettere le vostre idee in pratica, e portare avanti con energia intuizioni di lunga portata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata