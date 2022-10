Oroscopo Vergine di oggi 1 e domani 2 ottobre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Con la Luna odierna dispettosa, sarete indecisi, se accordare o meno l’assenso a un programma familiare che non vi convince del tutto. Nella professione non sarà facile conciliare le altrui esigenze con le vostre. Siate più collaborativi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata