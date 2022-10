Oroscopo Capricorno di oggi 2 e domani 3 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Luna è quadrata a Giove e Venere, e così sarete facili a offendervi e anche poco razionali, incostanti. Propensione a esagerare in tutte le situazioni. Non cercate di placare l’ansia con montagne di dolci o acquisti superflui. Datevi una regolata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

