Oroscopo Leone di oggi 2 e domani 3 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con Giove in Ariete e Marte in Gemelli benevoli, buono il momento per partire per una vacanza, un viaggio che si riveleranno piacevolissimi. Sarete lusingati dall’opinione positiva, proveniente da una persona che considerate molto in gamba. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

