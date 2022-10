Oroscopo di domani 4 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 4 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 3 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel pomeriggio, con la Luna in sestile a Giove, individuerete le strategie più utili per risolvere alcune questioni fin qui lasciate in sospeso. Nel vostro lavoro tutto procederà alla grande. Vi sentirete a vostro agio, pieni di energie e creatività.

Toro. 21/4 – 20/5

Una conoscenza casuale potrebbe rivelarsi considerevole per la vostra professione. Fate attenzione a non farvi sfuggire delle chance che si riveleranno ottime. Possibile l’inattesa occasione di un buon affare. Prima di buttarvi, valutate bene tutti i pro e i contro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

È arrivato il momento di guardarvi intorno e, con Saturno alleato, di cominciare a fare una buona cernita tra le persone finora considerate amiche. Non dovete dubitare dell’amore del partner, solo perché in questo periodo è concentrato sulla sua carriera.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avrete voglia di liberarvi dalle solite pastoie familiari, ma non sarà per niente facile ignorare le snervanti sfide di un parente ficcanaso. Per migliorare l’intesa con un amico, siate franchi nell’esprimere opinioni e non forzate mai le cose.

Leone. 23/7 – 23/8

Marte e Giove complici vi renderanno attivi, dinamici e soprattutto pronti a godervi pienamente i successi che vi siete ampiamente guadagnati. Con Marte in sestile, siate audaci nell’aprire senza remore il cuore alla persona che vi ha ammaliato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Conquisterete, con una dialettica brillante, l’interesse di qualcuno che di primo acchito si era fatto un’idea totalmente diversa su di voi. Cogliete al volo l’opportunità di lavorare con un collega in gamba, da cui apprenderete un sacco di cose.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Saturno, se volete allargare la cerchia di amicizie, farete una selezione di ambienti, persone, situazioni che risulteranno per voi le più adatte. Per chi è innamorato, clima sereno e ricco di sintonia. Ognuno accetterà gli amabili inviti dell’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna pomeridiana dispettosa, non sarete disposti a chiudere un occhio di fronte a piccole cose che non vi stanno bene. Invece di battagliare, rilassatevi! Non mettete al centro della coppia solo le vostre necessità: accogliete anche i desideri del partner.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nella vostra attività rischiate di essere messi sotto fuoco incrociato per errori di valutazione o per sbadataggini che però risolverete presto e bene. Incontri che vi lasceranno un segno e vi faranno vivere in un’atmosfera magica difficile da dimenticare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mercurio è in trigono e, nel pomeriggio, metterete a punto iniziative interessanti. Non perdete tempo e approfittate di questo momento favorevole. Mercurio e Urano vi faranno concentrare sui doveri, senza accantonare il compimento di un sogno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Venere amica e Saturno nel segno, sono favoriti i progetti di nozze, di convivenza. Grande la voglia di creare legami che diano serenità e sicurezza. La Luna in sestile a Giove favorisce incontri e contatti anche con Paesi lontani con ottimi risultati.

Pesci. 20/2 – 20/3

A causa di Marte avverso, operate sul lavoro puntando sulla precisione e il metodo, per arginare il disordine e mantenere uno status lineare ed efficace. Visto che Mercurio è in opposizione dalla Vergine, guardatevi da qualche fastidioso contrattempo.

© Riproduzione riservata