Oroscopo Leone di oggi 4 e domani 5 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Marte e Giove complici vi renderanno attivi, dinamici e soprattutto pronti a godervi pienamente i successi che vi siete ampiamente guadagnati. Con Marte in sestile, siate audaci nell’aprire senza remore il cuore alla persona che vi ha ammaliato. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

