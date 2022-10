Oroscopo di domani 6 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 6 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sul lavoro, in mattinata, con la Luna nel segno amico dell’Acquario, le vostre proposte non passeranno inosservate per acutezza e originalità. Una persona di un’altra nazionalità potrebbe stuzzicarvi la curiosità e animare la vostra fantasia.

Toro. 21/4 – 20/5

Per merito di Urano nel vostro cielo, metterete a punto idee stimolanti e nuove che sovvertiranno la routine di tutti i giorni, fra i ringraziamenti dei colleghi. Se con l’estro non riuscite a tirar fuori il ragno dal buco, provate a risolvere il problema con la ragione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Assedierete quella certa persona con un corteggiamento serrato, perché non potrete neanche pensare che possa essere attratta da qualcun altro. Vi darete un gran daffare per liberarvi da legami che da tempo avvertite come vincolanti e soffocanti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Date un’occhiata all’alimentazione, che sia sana ed equilibrata. Giove nemico potrebbe farvi prendere qualche chilo di troppo. Gli amici vi coinvolgeranno nelle loro fantasiose iniziative, antidoto prezioso per sconfiggere la noia.

Leone. 23/7 – 23/8

Per colpa di Saturno opposto, se non vi decidete a selezionare le persone da frequentare, vi ritroverete a perdere tempo in legami non adatti a voi. Con la dolce metà, non scambiate per cruciale una crisi che potrebbe essere soltanto momentanea.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Mercurio che transita nel segno, il vostro spirito d’iniziativa va a mille. Sappiatelo mettere a frutto nel miglior modo possibile. Marte quadrato vi stuzzica: non rendete sempre pan per focaccia, se qualcuno dovesse contrariarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Venere, Marte e Saturno favorevoli, l’atmosfera di coppia è rassicurante considerata l’ammirabile intesa costruita nella quotidianità. L’intesa affettiva si farà così coinvolgente, tanto da iniziare a pensare a una svolta concreta di vita.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fidatevi del vostro proverbiale intuito, ma non sottovalutate una persona che vi gira intorno e che di primo acchito non vi attrae per niente. Occhio agli investimenti poco azzeccati. Il ricavato potrebbe essere inferiore alle vostre aspettative.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se gli amici dovessero proporvi un viaggio, accettate allegramente. Sarà un’occasione per divertirvi e consolidare un’annosa amicizia. Con Marte contrario, attenti a come maneggiate porcellane e oggetti taglienti come specchi, coltelli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nel pomeriggio, grazie alla Luna nei Pesci, vi sforzerete per rinnovare modi e atteggiamenti, e creerete con il partner una dimensione gioiosa e passionale. Se un conoscente vìola più volte la vostra privacy, non accettate passivamente: reagite mettendo dei paletti.

Acquario. 21/1 – 19/2

In mattinata, con la Luna in trigono a Marte, sarete esuberanti anche dopo aver fatto attività fisiche che richiedono sforzo, perseveranza e addestramento. Se il partner vi biasima, fermatevi a riflettere, e vedrete che le sue critiche sono costruttive e preziose.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Nettuno in congiunzione, con il vostro sesto senso capterete le esigenze profonde di chi è vicino e darete a ognuno le risposte più adeguate. Con Marte ostile dai Gemelli che vi sta alle costole, avrete voglia di cambiare un sacco di cose.

