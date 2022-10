Oroscopo di oggi 5 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 5 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a papà Giove in congiunzione, sarete messi in condizione di portare a termine con successo un’impresa che richiede fermezza e perspicacia. Con Marte e Giove in sestile, vincere gare e competizioni anche in sport di stagione sarà più facile.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna è quadrata a Urano: con il partner non siate ritrosi alle coccole perché sono proprio quelle di cui avete bisogno per accrescere complicità e intesa. Mercurio in trigono garantisce la piena riuscita in prove di studio, esami, viaggi, colloqui di lavoro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio ostile dalla Vergine potrebbe rendervi particolarmente distratti. Sul lavoro controllate sempre tutto per evitare antipatici disguidi. Con Giove amico, prima verificate ogni minimo dettaglio, e poi buttatevi a capofitto in un’impresa.

Cancro. 22/6 – 22/7

È il momento, con Urano nel Toro, di osare di più nelle realizzazioni personali, sfruttando al massimo finalmente le vostre molteplici capacità. Aspettate tempi migliori per affrontare delle buone scelte finanziarie. Il bilancio potrebbe farvi preoccupare.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere, Marte e Giove sono vostri alleati. Se siete single, andate incontro ottimisti alle nuove conoscenze: forse fra queste c’è la persona che aspettate. Con Saturno che vi rema contro, siate più propositivi e recuperate i troppi ritardi sulla tabella di marcia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per merito di Mercurio che passa nel vostro cielo, riuscirete a parlare chiaro a coloro che vi assalgono con davvero eccessive esigenze e richieste. Se desiderate cambiare ambiente e incontrare gente nuova, potrete farlo con molta soddisfazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi brillano per voi stelle luminose. Sarete liberi di intraprendere iniziative che vi appassionano e di esprimervi in modo creativo. Nuovi interessi. Con Giove opposto, evitate lo stress. Il bisogno di riposo potrebbe manifestarsi con scatti di nervosismo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa di Saturno e Urano avversi, fate attenzione oltre che all’alimentazione anche ai tempi di riposo: il benessere psicofisico ne potrebbe risentire. Vi troverete nelle condizioni di dover scegliere. Seguite un solo obiettivo, e lasciate andare il resto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie allo zampino di Giove transitante nel segno dell’Ariete, una questione legale si risolverà ancor meglio delle aspettative. Con Marte in opposizione, occhio alla frenesia. Garantitevi una buona dose di relax giornaliero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Venere e Giove quadrati, prima di prendere una decisione sentimentale, tenete in considerazione i preziosi consigli di un amico. Venere sfavorevole potrebbe rendervi troppo pretenziosi in amore. Siate più pazienti e oculati.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna nel vostro cielo, che sorride a Venere e al Sole e si congiunge a Saturno, ma si accapiglia con Urano, ve ne farà vedere delle belle. Apporterete dei cambiamenti nei progetti in atto. Potrete anche contare su una buona entrata di denaro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non ostinatevi a perdonare quella persona che temete esca dalla vostra vita, perché potreste scoprire che in realtà sarebbe la vostra salvezza. Avrete la possibilità di conoscere vari ambienti e andrete incontro a situazioni eccitanti e originali.

