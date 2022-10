Oroscopo Sagittario di oggi 5 e domani 6 ottobre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Grazie allo zampino di Giove transitante nel segno dell’Ariete, una questione legale si risolverà ancor meglio delle aspettative. Con Marte in opposizione, occhio alla frenesia. Garantitevi una buona dose di relax giornaliero. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

