Oroscopo Capricorno di oggi 6 e domani 7 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Nel pomeriggio, grazie alla Luna nei Pesci, vi sforzerete per rinnovare modi e atteggiamenti, e creerete con il partner una dimensione gioiosa e passionale. Se un conoscente vìola più volte la vostra privacy, non accettate passivamente: reagite mettendo dei paletti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

