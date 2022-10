Oroscopo Capricorno di oggi 9 e domani 10 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Non continuate a rimandare il chiarimento di un malinteso d’amore, solo per quieto vivere. Rischiate di rovinare una relazione davvero importante. Con Plutone che staziona nel vostro cielo, state alla larga dal gioco, dalle carte, dall’azzardo in genere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

