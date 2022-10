Oroscopo Sagittario di oggi 9 e domani 10 ottobre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Per colpa di Marte in opposizione, le giornate saranno super impegnate, ma la sera un massaggio, un bagno caldo con oli profumati vi rimetteranno in sesto. Ogni tanto un po’ di autocritica potrebbe aiutarvi a riposizionare meglio il tiro verso il bersaglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata