Oroscopo Scorpione di oggi 9 e domani 10 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Sul posto di lavoro, con Urano contrario, tante idee, ma anche qualche fastidioso imprevisto. Agite con cautela! Evitate discussioni e persone poco chiare. Non vi sarà facile concentrarvi su quello che dovete fare. Rischiate di perdere tempo senza risultati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

