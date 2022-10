Oroscopo Ariete di oggi 10 e domani 11 ottobre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Con la Luna che sorride a Saturno e Marte e bisticcia con Plutone, vi circonderete di amici di spessore, con cui programmerete un’uscita. Cercate un’occupazione? Non mollate, Giove vi rende ottimisti. Ricordate che “chi la dura la vince!”.. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

