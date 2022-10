Oroscopo Capricorno di oggi 11 e domani 12 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 ottobre

Capricorno

Se volete che le vostre idee e i vostri progetti vengano accettati, dovrete faticare un po’, poi li vedrete realizzati appieno come desiderate. Con Mercurio in quadratura dalla Bilancia, non piangete più di tanto sul latte... ormai versato! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

