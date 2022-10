Oroscopo di oggi 11 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con Venere opposta dalla Bilancia e Giove nel segno, potreste ritrovarvi ad essere troppo accondiscendenti a tavola. Controllatevi! Molto interessante un viaggio organizzato che vi catapulterà in un mondo carico di fascino.

Toro. 21/4 – 20/5

Non lasciatevi appesantire la vita da principi e regole che non sono più adeguati a quella di adesso. Urano vi vuole far cambiare, trasformare, modificare. Saturno è contro: pensieri che impediscono la concentrazione, abilità nel discutere un po’ appannata.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio si trova in Bilancia, non potrete quindi fare a meno di notare il comportamento di una persona che predica bene, ma razzola assai male. Risolvete una cosa alla volta. Non siate impazienti, non rischiate quello che avete fin qui conquistato.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per scacciare i pensieri neri, non c’è miglior cosa di una chiacchierata con un amico fedele e affidabile, anche per un prezioso consiglio. Dedicatevi a un hobby, altrimenti la vostra giornata diventerà solo uno fastidioso elenco di obblighi.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualche volta forse vi sentite come frenati? Non preoccupatevi più di tanto e mantenete il punto. Saturno avverso vi gioca qualche brutto scherzo. Siete alla ricerca di un amore? Troverete forse l’anima gemella che vi farà vivere le emozioni sperate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sul lavoro, quando avete potuto, avete passato la mano, ma adesso, con Nettuno ostile, non è il caso. Siete sicuri che chi avete davanti sia una persona fidata? Con un tale Nettuno, siete imprevedibili e sfuggenti. Atteggiamenti che non fanno bene al ménage a due.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Possedete un carattere forte che non si fa spaventare da niente. Ora con la spinta di Mercurio congiunto, procederete ancora più convinti sulla vostra strada! Decidendo di rimanere di più in famiglia, eviterete che si creino situazioni di inquietudine e scontento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per coloro che vivono in coppia o sono single, Nettuno in trigono dai Pesci garantisce un periodo romantico e pieno di teneri incontri. Con Urano sfavorevole, imprecisione e fretta di arrivare alle conclusioni non vi saranno di aiuto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie a Mercurio e Venere alleati, lascerete andare dubbi e tentennamenti, e potrete finalmente avvicinare e conoscere persone appassionanti. Anche se Marte malmesso vi tenterà, riuscirete a non rimanere imbrigliati nelle solite diatribe familiari.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se volete che le vostre idee e i vostri progetti vengano accettati, dovrete faticare un po’, poi li vedrete realizzati appieno come desiderate. Con Mercurio in quadratura dalla Bilancia, non piangete più di tanto sul latte... ormai versato!

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno nel vostro cielo e Mercurio in trigono, avrete la riprova che che per trattare con certe persone è meglio scegliere un atteggiamento più diplomatico. Se vi mostrerete un po’ troppo freddi e distaccati, aspettatevi i rimproveri e le critiche del partner.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nell’attività saprete scendere dalla nuvoletta di Nettuno ogniqualvolta vi si richiederà. E lo farete con prontezza, con soddisfazione vostra e altrui. Con Nettuno congiunto, per far scattare la scintilla dell’amore, avete l’esigenza di un’affinità di anime.

© Riproduzione riservata