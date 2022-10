Oroscopo di domani 14 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 14 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 14 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Se da tempo aspettavate l’occasione per realizzare una cosa che vi sta particolarmente a cuore, Giove e la bella Luna di oggi vi danno il via libera! Se prenderete una decisione netta, senza perdere tempo a spaccare il capello in quattro, sarete vincenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Proposte interessanti in arrivo. Prima di mettere tutto nero su bianco, anche se comprenderete subito se l’offerta è buona, valutate comunque i pro e i contro. Urano vi spronerà ad apportare dei cambiamenti lavorativi nel metodo o nell’organizzazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna nel segno in trigono a Saturno e Venere, con la persona amata l’intesa e la fiducia reciproca saranno profonde e appaganti. Un’atmosfera di rilassamento, di dialogo e di complicità animerà la giornata. Incontri soddisfacenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oltre che sul vostro carisma, con il partner farete leva sul buonsenso, per affrontare e risolvere problematiche che potrebbero creare malumori. Le condizioni finanziarie non procedono con il vento in poppa, ma non sono poi neanche tanto male.

Leone. 23/7 – 23/8

Marte in sestile stuzzicherà la vostra voglia di emergere nella professione, di entrare in sana e costruttiva competizione con colleghi e collaboratori. Sarete solerti, in più con Mercurio in Bilancia complice, avrete una comunicativa molto efficace.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Nettuno opposto, in certe situazioni e con alcune persone forse vi sentite inadeguati, ma se non mollate, questa sensazione presto svanirà. Nelle questioni importanti, trovate le soluzioni senza ricorrere a competizioni, strategie e conflitti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se l’amore ancora non vi ha trovato, iniziate voi a mettervi sulle sue tracce. Venere in trigono alla Luna e a Saturno sarà la vostra fidata alleata. Con Giove contro, nell’economia si consiglia una certa cautela e ordine nella gestione del bilancio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Essendo Urano ostile, cercate di organizzare a puntino i viaggi prevenendo eventuali contrattempi. Nell’attività la concentrazione potrebbe essere faticosa. Non siate spericolati, non dimenticate Urano in opposizione: siete soggetti a piccoli e noiosi incidenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riconoscerete la vicinanza e lealtà di un amico, da come saprà ascoltarvi senza giudicarvi e da come si darà da fare per aiutarvi nel bisogno. Giove si rivela un buon alleato: siate pronti, perché sono in arrivo affari che potrebbero farvi gola.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Supererete l’impasse e passerete dal pensiero all’azione, realizzando un progetto che avevate messo da parte a causa di molte indecisioni. Eviterete le controversie generate da un equivoco, addivenendo a un confronto franco e diretto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Venere e la Luna in trigono a Saturno nel vostro cielo, riceverete un solido aiuto, sia morale che economico, da una persona che vi vuole bene. Consoliderete i rapporti a cui tenete e vivrete la giornata in armonia, grazie a una sensazione di appartenenza.

Pesci. 20/2 – 20/3

La discordanza di gusti e passioni fra voi e il partner potrebbe portarvi su strade diverse. Sforzatevi di trovare degli spazi e degli interessi in comune. Siate caritatevoli. Tendete una mano a un parente in difficoltà: non avrete ragione di pentirvene.

