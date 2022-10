Oroscopo di oggi 13 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 13 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna in sestile a Giove vi farà instaurare dei rapporti spontanei e amichevoli, cosa che aumenterà la vostra gioiosità e l’autostima. Curate le pubbliche relazioni con l’esterno. Potrebbero derivarne buoni frutti. Giove vi protegge.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano è in congiunzione: potrete fare delle proposte al passo con i tempi, quindi calibrate sulle esigenze del mercato, con facilità e competenza. Piacevoli imprevisti aiuteranno gli innamorati a vivacizzare l’intesa, i single a conquiste ad ampio raggio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con le stelle di oggi, se sul lavoro opererete con equilibrio, realizzerete ciò che volete. Anche dare vita a interscambi costruttivi e sereni con i colleghi. Una persona anziana, con la sua esperienza, saprà consigliarvi per il meglio su una faccenda spinosa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una maggiore creatività e fantasia, al servizio della solita routine, potrebbe rendere le vostre giornate più movimentate e piacevoli. Tenete a freno la lingua: una parola in più al momento sbagliato potrebbe causare delle incomprensioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Momentaneo scoraggiamento per un impegno che non riuscirete a portare a termine, ma un collaboratore fidato vi darà un prezioso sostegno. Coinvolgerete il partner in qualche esperienza stimolante, mettendo in pratica le vostre mille idee.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per colpa del battagliero Marte ostile, la diplomazia non sarà il vostro forte. Ne consegue che con il partner rischiate di muovervi come un elefante fra le porcellane. Fate uno sforzo e restate abbottonati con chi vorrebbe coinvolgervi in questioni che non vi convincono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna alleata di Mercurio, sarete indaffarati, ma soddisfatti. Il buon andamento dei progetti nascerà dal saper tenere le fila dei rapporti sociali. Cautela, perché Giove contrario potrebbe farvi nutrire aspettative superiori alle vostre possibilità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se Urano che staziona in opposizione via via vi spingerà a volere tutto e subito, datevi una regolata e fate ricorso al vostro senso della misura. Eventuali intoppi e contrattempi che potreste incontrare non devono innervosirvi. Procedete con fermezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Si riaprirà una trattativa che sembrava essersi interrotta: potrete così finalmente giungere felicemente a ottime risoluzioni. Ottimismo! Ascoltate le critiche e i consigli di un familiare senza offendervi né polemizzare, perché vi saranno d’aiuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giove e Venere sono ostili: dovete analizzare ogni dettaglio, prima di fare investimenti economici impegnativi. Se potete, rimandateli a tempi migliori. Frenate le vostre chiacchiere che potrebbero diventare, anche senza rendervene conto, invadenti e inopportune.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie a Venere e Giove che vi fanno l’occhiolino, stop a ritrosie e timidezze. Muovetevi! Se non volete perdere quella persona, non indugiate oltre. Bilanciate gli impegni, non trascurate la famiglia e gli amici per la carriera. Più tempo per il relax.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Nettuno che continua la sua orbita nel vostro cielo, continuate ad abbandonarvi alla fantasia, rimanete però ancorati al buonsenso. A causa di Marte malandrino nei Gemelli, occhio nel maneggiare oggetti taglienti e alla guida.

