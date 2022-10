Oroscopo Vergine di oggi 13 e domani 14 ottobre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Per colpa del battagliero Marte ostile, la diplomazia non sarà il vostro forte. Ne consegue che con il partner rischiate di muovervi come un elefante fra le porcellane. Fate uno sforzo e restate abbottonati con chi vorrebbe coinvolgervi in questioni che non vi convincono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata