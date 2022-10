Oroscopo di domani 15 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 15 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 15 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Pomeriggio con umore ballerino, per colpa della Luna che si piazzerà in quadratura a Giove. Siate chiari e diretti con un capo, se non volete tensioni. L’incontro con una persona di una cultura diversa dalla vostra potrebbe essere molto coinvolgente.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Urano, Nettuno e Plutone complici, coglierete l’opportunità favorevole offerta da un imprevisto, per liberarvi di una situazione logora. Urano nel segno: con il computer raggiungerete il massimo dell’efficienza. Sorprese e novità via internet.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata luminosa. Un cielo pieno di stelle solidali vi aiuterà a cogliere il nocciolo di una questione importante legata al vostro futuro. Se avete bisticciato con il partner, chiarite, fate la pace e condividete qualcosa che amate entrambi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Serata un po’ agitata. Per colpa della Luna dissonante a Giove, avvertirete il desiderio, anzi la necessità, di dare un vigoroso scossone alla solita routine. Visto l’aspetto tra la Luna e Giove, sul fronte economico sarà bene che prendiate decisioni oculate.

Leone. 23/7 – 23/8

Se siete alla ricerca di un’occupazione, con Giove in trigono, ci sarà la possibilità di spostarvi all’estero per attività appassionanti e dignitosamente remunerate. Papà Giove vi farà concedere qualche spesa in più: si prevede l’arrivo di allettanti guadagni.

Vergine. 24/8 – 22/9

A causa di Marte inclemente dai Gemelli, disattenzione e inconcludenza influiranno sulla resa del vostro operato. È necessaria un’immediata revisione critica. Grazie al provvidenziale scambio di opinioni con un amico, rivedrete un programma poco convincente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il Sole in trigono alla Luna, in amore giocando le carte della seduzione miscelata sapientemente all’humour, conquisterete il cuore di chi vi piace. Coraggio, se siete alle prime mosse di una nuova love story! Venere e Marte sono vostri complici!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Considerando Urano che staziona nell’opposto segno del Toro, trovate il modo sul lavoro di collaborare e intendervi, piuttosto che mettervi in competizione. Saturno in quadrato dall’Acquario amplificherà qualche difficoltà organizzativa. Siate perspicaci.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Finalmente discuterete francamente con un amico, per un’incomprensione che ha causato risentimenti mai chiariti e lasciati da una parte a covare. La Luna transita per poco nell’opposto Gemelli, e vi sentirete un po’ svagati, con la testa fra le nuvole

Capricorno. 22/12 – 20/1

Basta con le lamentele! Se vi guardate intorno, vi accorgerete che non siete i soli a vivere avversità e che ognuno ha il proprio peso da portare. Con Giove contrastante, occhio alle finanze! Invece di incrementare le entrate, potreste diminuirle.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito di Marte e Giove sorridenti, sarete guidati da un’energia che vi farà scegliere la via migliore per realizzare velocemente ciò che vi sta a cuore. Con Saturno congiunto, esternate le vostre perplessità, quando ci sarà qualcosa che non vi convince.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata nervosa con la Luna in Gemelli quadrata a Nettuno. In amore decidetevi ad esprimere più chiaramente al partner ciò che desiderate. Marte contrario vi porterà a questionare con una persona che non è per niente in sintonia con voi.

© Riproduzione riservata