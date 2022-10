Oroscopo Scorpione di oggi 14 e domani 15 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Essendo Urano ostile, cercate di organizzare a puntino i viaggi prevenendo eventuali contrattempi. Nell’attività la concentrazione potrebbe essere faticosa. Non siate spericolati, non dimenticate Urano in opposizione: siete soggetti a piccoli e noiosi incidenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

