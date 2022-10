Oroscopo Capricorno di oggi 15 e domani 16 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Basta con le lamentele! Se vi guardate intorno, vi accorgerete che non siete i soli a vivere avversità e che ognuno ha il proprio peso da portare. Con Giove contrastante, occhio alle finanze! Invece di incrementare le entrate, potreste diminuirle. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

