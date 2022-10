Oroscopo di domani 16 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 16 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie all’ausilio di Marte, Giove e Saturno, avrete la giusta predisposizione d’animo per esaminare e districare questioni professionali complicate. Con Plutone nemico, se non volete guai con chi esercita il potere, rispettate diligentemente le regole.

Toro. 21/4 – 20/5

Decidete liberamente a quali iniziative aderire e a quali invece non prendere parte, anche se un familiare davanti alle vostre scelte storce il naso. Le ambizioni eccessive potrebbero venire ridimensionate da Saturno in quadratura dall’Acquario.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sul lavoro, con Marte nel segno e i favori di Venere e Saturno, non mancherà la grinta giusta e nemmeno le occasioni per riscuotere successo. Sarete sommersi da impegni extra, ma invece di sentirvi appesantiti, al contrario, sarete soddisfatti e appagati.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna è ostile a Mercurio, così le parole del partner saranno pure mordaci, ma saranno veritiere. È necessario riconoscere certi errori commessi. Non vi offendete per i giudizi di qualcuno che ha dimostrato di essere poco affidabile e chiacchierone.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è il caso di preoccuparvi più di tanto per alcuni contrattempi che potranno capitarvi: le situazioni si appianeranno presto e senza grandi sforzi. Saprete affrontare con calma e serenità qualsiasi intoppo provocato dall’opposizione di Saturno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se qualcosa non va, come avevate erroneamente pensato, non potete fare il muso lungo e farla pagare a chi vi è accanto e non ha colpe. Avrete voglia di svagarvi, di rendere questa domenica più dinamica. Organizzatevi con un amico.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A causa della Luna avversa a Mercurio, contate fino a dieci prima di pronunciare parole che potrebbero ferire e di conseguenza incrinare un legame. Non assecondate persone ambigue che vi girano intorno. Lasciatele andare per la loro strada.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Vivrete sempre più la condizione di dover individuare e recidere i rami secchi che ingarbugliano e rendono pesante la vostra vita. Siate decisi! Con Saturno contro, meglio tirare un po’ la cinghia e risparmiare, in previsione di qualche imprevisto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il livello delle prestazioni professionali sarà anche oggi, con Saturno in sestile dall’Acquario, molto interessante per qualità, singolarità e meticolosità. Marte è contrario: non fate i gradassi per strada, soprattutto se incontrate qualcuno che se le cerca.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna e Mercurio maldisposti potrebbero suggerirvi battute fuori luogo, con il risultato di ferire qualcuno, anche se non era nelle vostre intenzioni. Con Giove quadrato e la Luna dissonante, siete invitati a evitare accuratamente giudizi non richiesti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Riconsiderare le scelte fatte per un progetto nella vostra attività è sinonimo di serietà, non di indecisione come quel collaboratore vorrebbe insinuare... Grazie a Giove complice in Ariete, appianerete e risolverete diverse questioni in campo finanziario.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Nettuno in congiunzione, se volete creare una relazione amorosa stabile, sarà bene che smettiate di sognare ad occhi aperti e diventiate più pragmatici. Riceverete dei bei gesti da un amico, che vorrà starvi più vicino per dimostrarvi tutto il suo affetto.

