Oroscopo Sagittario di oggi 15 e domani 16 ottobre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Finalmente discuterete francamente con un amico, per un’incomprensione che ha causato risentimenti mai chiariti e lasciati da una parte a covare. La Luna transita per poco nell’opposto Gemelli, e vi sentirete un po’ svagati, con la testa fra le nuvole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata