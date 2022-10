Oroscopo Cancro di oggi 16 e domani 17 ottobre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

La Luna è ostile a Mercurio, così le parole del partner saranno pure mordaci, ma saranno veritiere. È necessario riconoscere certi errori commessi. Non vi offendete per i giudizi di qualcuno che ha dimostrato di essere poco affidabile e chiacchierone. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

