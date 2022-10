Oroscopo Capricorno di oggi 17 e domani 18 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Forse non potrete compiere adesso, vista l’ostilità di Giove, il viaggio tanto desiderato, ma vi consolerete egregiamente con altre piacevoli attività. Per colpa della Luna in conflitto con Plutone, se dovete prendere delle decisioni, fatelo con serenità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata