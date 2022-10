Oroscopo Capricorno di oggi 18 e domani 19 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Desiderereste intorno solo persone con cui vi sentite in sintonia, ma Plutone non vi permette di riuscire ad evitare anche chi vuole imporvi idee e scelte. Prudenza nelle spese. Non buttate via il denaro, affidatevi al parere avveduto di una persona esperta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

