Oroscopo Capricorno di oggi 19 e domani 20 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con il Sole adirato con Plutone, la condotta di un amico non vi convince? Prendete le distanze, prima che con una scelta discutibile vi trascini in qualche guaio. Certe imprecisioni sul lavoro potrebbero costarvi care. Che prudenza e cautela siano vostre compagne. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

