Oroscopo di domani 20 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 20 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 20 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata inizia sotto i migliori auspici, con la Luna complice. Il buonumore prende quota e vi farà assaporare le cose belle che vi circondano. L’aiuto della Luna in Leone farà decollare i vostri sogni affettivi dando più fiducia a chi amate.

Toro. 21/4 – 20/5

Datevi da fare su tutti i fronti, non ha più senso aspettare. Urano benevolo vi offrirà su un piatto d’argento l’occasione giusta da cogliere. Dimostrate il vostro estro anche nel look, proponete le vostre idee e vedrete che saranno apprezzate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in sestile a Marte, sul lavoro agite secondo le vostre convinzioni con la giusta grinta, e raggiungerete un incontrastato quanto meritato successo. Per mantenere la forma, con una certa regolarità praticate sport all’aperto e fate delle passeggiate.

Cancro. 22/6 – 22/7

Offrite il meglio di voi a chi vi interessa, poi aspettate che evolvano gli eventi. La situazione prenderà una strada diversa da quella che sperate. Evitate situazioni poco chiare o che vi mettono in condizione di scendere a compromessi discutibili.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie alle belle stelle odierne, se volete continuare a mettere legna sul fuoco dell’unione con la dolce metà, realizzate i progetti messi a punto insieme. Saturno ostile vi invita a ritmi più lenti, ma più gratificanti e ricchi di opportunità finora inesplorate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per risolvere un’incomprensione con il partner, accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente. Per colpa di Nettuno in opposizione dai Pesci, potreste essere sommersi da una marea di incertezze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna è in sestile al Sole e a Venere, che è quadrata a Plutone: prodigatevi per un amico che vi chiede aiuto. Domani potreste essere voi ad averne bisogno. Con Mercurio nel segno, avrete una buona dialettica per dare incisività e credibilità alle proposte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi recupererete tutte quelle cose che per una ragione o per l’altra finora avete lasciato da una parte, e proverete gioia e leggerezza nel farlo. Sarete messi in condizione di sfoggiare le vostre risorse, e avrete il riconoscimento dei vostri meriti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Nettuno nemico, non fatevi ingannare dalle apparenze giudicando di primo acchito le persone che state avvicinando. Siate più cauti e avveduti! Guardate con attenzione anche il cibo, e scartatelo subito, se dovesse apparire poco fresco o non genuino.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Venere quadrata a Plutone, scoprirete in chi amate sfumature che non avevate mai colto. Metterete in cantiere dei progetti coinvolgenti. Un’uscita con gli amici potrebbe essere l’occasione per fare un incontro che vi coinvolgerà molto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Nonostante la Luna birichina, se siete innamorati, il clima è appagante. Se siete soli, gioia, incontri, intesa saranno le vostre parole d’ordine. Con il vostro charme, sfiderete eventuali rivali. Se siete in cerca d’amore, qualcuno vi farà girare la testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie a Urano in sestile dal Toro, riuscirete, insieme al partner, a dare in tandem un buon contributo al vostro già inossidabile legame. Non fatevi incantare dalle parole suadenti di chi già dal primo incontro vi promette amore eterno.

