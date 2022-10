Oroscopo Scorpione di oggi 19 e domani 20 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Saturno avverso vi farà marcare stretto la persona che amate, perché forte sarà la sensazione che vi sfugga, mentre in realtà pende dalle vostre labbra. Parlate con un amico per veder chiaro in certi problemi, da soli non riuscireste a cavare un ragno dal buco. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

