Oroscopo Acquario di oggi 20 e domani 21 ottobre

Acquario

Nonostante la Luna birichina, se siete innamorati, il clima è appagante. Se siete soli, gioia, incontri, intesa saranno le vostre parole d’ordine. Con il vostro charme, sfiderete eventuali rivali. Se siete in cerca d’amore, qualcuno vi farà girare la testa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

