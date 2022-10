Oroscopo Vergine di oggi 20 e domani 21 ottobre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Per risolvere un’incomprensione con il partner, accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente. Per colpa di Nettuno in opposizione dai Pesci, potreste essere sommersi da una marea di incertezze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

