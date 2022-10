Oroscopo di domani 22 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 22 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 21 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per colpa di Mercurio che vi fa i dispetti dalla Bilancia, potreste essere sommersi da impegni e antipatici contrattempi. Siate accorti anche nel parlare. L’amicizia di Saturno in Acquario vi darà la determinazione per realizzare desideri importanti.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla Luna in trigono a Urano, se sul fronte del lavoro vi siete sentiti annoiati e senza entusiasmo, preparatevi ad accogliere novità appassionanti. Vi troverete in circostanze che richiederanno prontezza e intraprendenza. Non vi farete sorprendere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’aiuto di Mercurio e Venere in Bilancia e anche la spinta di Marte, avrete una giornata proficua per lo studio, per un aggiornamento professionale. Giove benevolo in Ariete potrebbe offrirvi occasioni di guadagno. Via libera a investimenti meditati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giove in quadratura dal segno dell’Ariete vi richiederà molta concretezza. Meglio mettere al bando le apparenze e i sogni irrealizzabili. Spronatevi a brillanti decisioni per la carriera. Lasciate spazio a nuove attività, ma siate cauti con gli affari.

Leone. 23/7 – 23/8

Venere e Giove complici vi renderanno più piacevoli e disponibili del solito. Per i single, possibili incontri intriganti e propizi. Feeling immediati. Con Giove in trigono dall’Ariete, approfittate al massimo di ogni buona situazione si dovesse presentare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Visto le stelle di oggi, i contrasti in famiglia necessitano di spirito di mediazione. Prese di posizione decise non sarebbero di aiuto né a voi né agli altri. Se qualcuno vi dice di amarvi per come siete, prima di diventare diffidenti, mettetelo subito alla prova.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole congiunto a Venere vi regala una chance per realizzare i sogni più cari e dare alla vostra vita affettiva una piega più gratificante e definita. Ci sono tutte le premesse per trascorrere un sabato avvincente e spensierato insieme agli amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Saturno nemico, prima di assumere nuovi impegni, valutate quante energie avete a disposizione e soprattutto portate a conclusione quelli vecchi. Attenti anche ai più piccoli dettagli, e non rischierete di commettere errori di cui potreste pentirvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il partner si farà più esigente del solito, ma voi saprete trovare il modo giusto per coinvolgerlo in una sensualità giocosa e trascinante. Con Marte opposto, dovrete affrontare questioni lavorative da gestire con saggezza e diplomazia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito della Luna in trigono a Plutone, se volete dar vita a un’idea, parlatene con un amico. Pretendete da lui un’analisi realistica della proposta. Saprete aiutare un familiare: proverete a tirarlo su di morale, se è depresso e consolarlo, se infelice.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giove alleato dall’Ariete infonde senso pratico nelle scelte che dovete compiere, e un tocco di fortuna, se dovete sostenere decisioni importanti. Siete in cerca di un’occupazione? La fortuna potrebbe bussarvi alla porta: preparatevi ad aprirle...

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in Vergine che si oppone a Nettuno nel segno, attenzione ai super ménage, lo stress potrebbe far emergere stati ansiosi o somatizzazioni. Con Urano in sestile dal Toro, potete ampliare i vostri affari grazie a internet o alle nuove tecnologie.

