Oroscopo Leone di oggi 21 e domani 22 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con Urano ostile, fidatevi della vostra capacità di giudizio, ma, occhio, la fretta di cambiare può portare a scelte poco mirate e a risultati poco duraturi. Saturno è opposto: avvertirete la voglia di stare in tranquillità, allontanando chi conduce una vita caotica. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata