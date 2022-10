Oroscopo Toro di oggi 21 e domani 22 ottobre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Un venerdì sereno, spassoso, all’insegna di una Luna che si darà da fare per aiutarvi a trascorrere la giornata in modo semplice e spontaneo. Saturno è ostile: mollate le idee irrealizzabili, ma cogliete le belle occasioni che Urano vi dona a piene mani. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

