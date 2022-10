Oroscopo Capricorno di oggi 22 e domani 23 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Per merito della Luna in trigono a Plutone, se volete dar vita a un’idea, parlatene con un amico. Pretendete da lui un’analisi realistica della proposta. Saprete aiutare un familiare: proverete a tirarlo su di morale, se è depresso e consolarlo, se infelice. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

