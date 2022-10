Oroscopo di domani 23 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 23 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Attenti alla Luna opposta a Giove: siete invitati a tenere ordine negli affari. Evitate qualsiasi leggerezza, siate concentrati, concreti e costruttivi. Con Venere contraria, le relazioni affettive forse tenderanno ad essere un po’ intricate e impacciate.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Urano che staziona complice nel segno, avrete la possibilità di un buon affare inaspettato. Prima di buttarvi, valutate bene tutti i pro e i contro. Potrete ricevere vantaggiose proposte di lavoro, e qualcuno riuscirà a concretizzare i cambiamenti desiderati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Molti di voi faranno piacevolissime conoscenze con persone straniere. Vi lascerete affascinare da idee e consuetudini molto differenti dalle vostre. Vi affermerete nella professione, anche se questo comporterà l’assunzione di responsabilità in più.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Bilancia non depone a vostro favore, ma egualmente riuscirete a tenere a bada le persone invadenti e a mettere fra voi i giusti paletti. Mercurio dissonante dalla Bilancia creerà piccoli inciampi nelle attività intellettuali e nello studio.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Giove in trigono, potrebbe esserci una buona ripresa economica. Via libera a operazioni varie, shopping di moda, investimenti in beni immobili. Se avete intenzione di rinnovare l’ambiente in cui vivete, papà Giove vi darà una mano preziosa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nonostante i tanti impegni lavorativi, anche oggi tutto procede bene. In famiglia potrete incrementare un clima di complicità e comprensione reciproca. Se siete single, avrete degli incontri davvero appaganti. Riscoprirete il piacere della seduzione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mercurio nel segno favorirà il dialogo con la persona del cuore. Se siete soli, farete conquiste anche grazie al sapervi esprimere con le parole giuste. La Luna opposta a Giove renderà urgente chiarirvi le idee, su cosa vi serve per sentirvi appagati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la dea dell’amore nel vostro cielo, eccitanti novità amorose. Ogni iniziativa presa in ambito sentimentale prevede successo. Decisioni importanti. Venere è in congiunzione: vi abbandonerete a uno slancio passionale che alimenterà calore e tenerezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Nettuno contrastante in Pesci, soppesate i progetti. Non cedete a entusiasmi illusori e non date credito a proposte poco affidabili. Non agite d’impulso. In alcuni frangenti, la mancanza di riflessione potrebbe causarvi qualche noia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una gradita sorpresa, grazie a Urano complice, vi attenderà al ritorno a casa dopo il lavoro. Vi riempirà di entusiasmo ed energia. Astenetevi dal giudicare certi comportamenti discutibili di un familiare, per non guastare i rapporti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Mercurio in trigono a Saturno nel segno e Giove in sestile, guardatevi intorno per vedere cosa bisogna cambiare nell’ambiente per migliorarlo ulteriormente. Amici fidati vi daranno la possibilità di confrontare e riflettere sulle scelte che state operando nella vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Venere nell’alleato Scorpione, possibili successi anche per chi lavora a contatto con il pubblico, e in settori legati all’arte e allo spettacolo. Combattete lo stress che incombe con una passeggiata nel verde o con uno sport all’aria aperta.

