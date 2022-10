Oroscopo Bilancia di oggi 23 e domani 24 ottobre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Mercurio nel segno favorirà il dialogo con la persona del cuore. Se siete soli, farete conquiste anche grazie al sapervi esprimere con le parole giuste. La Luna opposta a Giove renderà urgente chiarirvi le idee, su cosa vi serve per sentirvi appagati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata