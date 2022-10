Oroscopo Cancro di oggi 24 e domani 25 ottobre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Per colpa di Giove avverso, fate attenzione al peso: salite più spesso sulla bilancia! Più che adottare una dieta, praticate movimento all’aria aperta. Adattatavi a regole di vita più salutari. Riducete drasticamente il numero delle vostre intemperanze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

