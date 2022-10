Oroscopo di domani 25 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 25 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 25 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per merito di papà Giove nel segno, qualche gratificazione in vista nel campo economico. Guadagnerete più del previsto. Concedetevi uno sfizio finora rimandato. Sentirete il suo effetto corroborante. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e collaborazioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Il vostro spirito d’iniziativa sarà eccellente e vi renderà vincenti nella vostra attività anche dove altri, prima di voi, hanno inesorabilmente fallito. Saprete comprendere un collega in difficoltà e aiutarlo ad affrontare quegli ostacoli che lo frenano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sul lavoro sapete fare la vostra parte, ed oggi lo dovrete dimostrare di nuovo, ma con Marte e Giove alleati, non incontrerete alcuna difficoltà. Marte congiunto è battagliero, dunque non fatevi trascinare in facili polemiche quando sono evitabili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a Venere bendisposta in Scorpione, sarete capaci di usare le maniere giuste per addolcire l’umore del partner. Atmosfera di confortante complicità. Con Plutone contrario, la vostra ambizione sarà stimolata, ma a costo di qualche complicazione in più.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno opposto potrebbe diminuire la lucidità mentale e far ruotare i pensieri su dettagli pratici di poco valore. Quando trovate ostacoli, cambiate strategia. Bella forza che il vostro umore è ballerino: la Luna passa in Scorpione, ed è un bel po’ dispettosa!

Vergine. 24/8 – 22/9

Single? Con Urano complice, avvierete una relazione in condizioni fuori dal comune. Le coppie, invece, creeranno un clima di rara bellezza e profondità. Modificate certe abitudini, non aspettate che siano le situazioni a chiedervi di farlo, sarebbe più complicato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se volete dare il via a investimenti che si rivelino proficui e duraturi, visto che Giove è avverso, accettate il consiglio di un amico di comprovata lealtà. Mettete da parte le battaglie di tutti i giorni, e rigeneratevi al meglio con le persone a voi più affini.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con le stelle favorevoli di oggi, introducete nel vostro quotidiano attività piacevoli e interessanti, che vi facciano sorridere con il cuore e con la mente. Saprete tenere testa e banco con verve, simpatia e affabilità, nella cerchia di amici vecchi e nuovi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lasciate stare quello che non vi convince, e concentratevi sulle questioni pratiche che da tempo forse prendete in considerazione di meno. Non fatevi ingannare dalle apparenze. Superando certi pregiudizi, scoprirete accanto a voi un amico originale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Plutone continua a regalarvi energie a iosa. Siate però accorti e alleggerite gli impegni alquanto gravosi: alla lunga vi stancherebbero troppo. Non affrontate di petto un parente dal carattere difficile. Prendetevi del tempo e siate diplomatici.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna entra in Scorpione divenendo ostile: invece di continuare a cavalcare l’onda, meglio che vi fermiate un attimo a riflettere e a riprendere fiato. Vi sentirete giù di corda, ma reagirete e porterete a termine un impegno anche un po’ increscioso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Incontrerete una persona che con un fascino sognante, accenderà al primo sguardo il vostro desiderio. Ne nascerà un’intensa intesa. Usando l’intuito, potrete prevenire in tempo utile antipatici problemi, e il vostro capo ve ne sarà molto grato.

