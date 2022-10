Oroscopo di oggi 24 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 24 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 24 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il vostro cielo sarà nuvoloso, anche oggi, con la Luna opposta nel segno della Bilancia. I contatti sociali vi rincuoreranno con piacevoli occasioni di svago. A causa di Plutone dissonante, in ambito lavorativo sarebbe bene tenervi lontani da certi giochi di potere.

Toro. 21/4 – 20/5

L’azione positiva di Urano si fa sentire. Realizzate i cambiamenti diventati urgenti e necessari, rimanendo comunque con i piedi ben piantati a terra. Guardate in avanti, pregustando il piacere di sperimentare nuove e inusuali esperienze. Creatività.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un colloquio fortunato favorirà agognate prospettive professionali e forse nuovi interessanti incarichi. Siate ottimisti e fate vedere di che pasta siete fatti. Siete alla ricerca di un’occupazione? Giove è generoso: riceverete proposte che vi calzeranno a pennello.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per colpa di Giove avverso, fate attenzione al peso: salite più spesso sulla bilancia! Più che adottare una dieta, praticate movimento all’aria aperta. Adattatavi a regole di vita più salutari. Riducete drasticamente il numero delle vostre intemperanze.

Leone. 23/7 – 23/8

Se un collega esperto sottolinea un vostro errore, non ve la prendete e cercate di rimediare accettando la sua critica e quindi il suo aiuto. Ricordate che gli ostacoli, se affrontati nel modo opportuno, possono diventare trampolini di lancio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete dalla vostra la straordinaria fantasia elargita da Plutone in trigono. Ammirevole lo spirito d’iniziativa, ma anche quello d’intraprendenza. Una splendida Venere è vostra alleata: in amore lascerete più spazio alla giocosità e al divertimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in trigono a Saturno e congiunta a Mercurio, avrete intorno persone amiche, capaci di gratificarvi dimostrandovi tutto il loro affetto e stima. Otterrete ottimi risultati nello studio e anche nei contatti sociali. Esami superati brillantemente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lo scambio di sguardi, con qualcuno che ha attratto la vostra attenzione, esprime senza alcun dubbio interesse, desiderio e complicità. Dietro una parvenza di dolcezza, nascondete una grinta senza eguali ed è il momento di utilizzarla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Esprimete all’amata dolce metà i motivi del vostro malumore. Sicuramente troverete insieme il modo e i tempi per rimediare ovviandoli. Create finalmente l’opportunità di un chiarimento con un amico, per fugare un fastidioso malinteso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Procedete con il vostro connaturato pragmatismo, macinando difficoltà e impegni con la solita solerzia. Ogni tanto però staccate la spina. Mercurio è maldisposto: se non conoscete gli interlocutori, sarebbe bene evitare battute mordaci.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in trigono a Saturno che vi sostiene, migliorerete la vostra professionalità con un interessante corso di perfezionamento o aggiornamento. Un amico che vi sta accanto da tempo dimostrerà di nutrire per voi sentimenti sinceri e profondi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sfruttate le idee originali regalate da Urano, il buonsenso da Venere e la capacità trasformista da Nettuno, per proporvi nel lavoro nel modo migliore. Godetevi appieno il sestile stuzzicante e innovativo di Urano. Non vi lamenterete di come andrà.​

