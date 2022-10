Oroscopo di domani 26 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 26 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Giove, il munifico, aumenta le occasioni per nuove conoscenze, e dunque nuove opportunità e interessi. Dipenderà poi da voi a chi dare la preferenza. Spinti dal padre dei pianeti nel segno, privilegerete un cammino professionale graduale ma sicuro.

Toro. 21/4 – 20/5

Per colpa della Luna in Scorpione opposta a Urano che staziona nel segno, sarete un po’ irascibili e scontrosi. Non preoccupatevi, presto passerà! Se vi sentite un po’ disorientati dalle direttive contrastanti di due capi, fate pure di testa vostra...

Gemelli. 21/5 – 21/6

Prendetevi del tempo per discutere con un amico sulle nuove opportunità utili per la carriera, che, grazie alla benevolenza di Giove, vi sono state offerte. Fate una gita, con la persona amata, in un luogo naturale tranquillo e avvolto nella magia autunnale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ringraziate la Luna e Venere complici, se metterete in secondo piano l’attività con le sue grane, e lascerete il giusto spazio all’amore e alla convivialità. L’atteggiamento un po’ disinvolto del partner potrebbe scatenare una punta di ingiustificata gelosia.

Leone. 23/7 – 23/8

Giove vi sorride, ma con Saturno contro, meglio controllare un progetto fin nei più piccoli dettagli, perché una negligenza verrebbe subito rilevata. Se la dolce metà è insofferente, chiedetevi se non gli state troppo addosso con richieste eccessive.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna e Venere oggi tifano per voi e renderanno appaganti la vita sociale e affettiva. Avrete il piacere di condividere momenti di spensieratezza. Potrebbe nascere un amore sul posto di lavoro, a patto però che siate discreti e sappiate gestire la situazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie a Mercurio nel vostro cielo, non sottovaluterete il consiglio di una persona che sa vedere le cose da una prospettiva più ampia della vostra. Con Saturno in favorevole trigono, nella vostra professione opterete per la sicurezza e la cautela.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in congiunzione bisticcia con Urano e Saturno. Anche se ce la metterete tutta, qualche piccola tensione in famiglia non riuscirete a schivarla. Per merito di Nettuno, concretizzerete l’idea di farvi promotori di iniziative sociali e umanitarie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A causa di Marte in opposizione, fate attenzione a non rovinare l’intesa di coppia, con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenzioso. Giove è alleato: vi capiterà di mettere a segno diversi colpi e ogni volta vivrete un momento magico.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I single, con Venere in Scorpione e Urano in Toro favorevoli, vedranno finalmente la loro vita prendere una piega appassionante. Se il partner deciderà un cambiamento sostanziale nel vostro ritmo di vita, abbiate fede e accettatelo!

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna che si quadra a Saturno si divertirà a scombinarvi qualche piano, ma non riuscirà a farvi perdere la calma e la concentrazione. Con Giove compiacente, il contatto con altre realtà, anche all’estero, sarà costruttivo e producente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non impegnatevi in progetti non valutati a sufficienza, perché con Nettuno nel segno, potrebbero rivelarsi con i piedi d’argilla. Chiedete aiuto a un amico. Lasciare andare qualche “devo”, a beneficio dell’affermazione di qualche desiderio, non può che farvi bene.

© Riproduzione riservata